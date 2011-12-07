«Неудобный Краснодар». Кому из наставников «Рубина» удалось добиться наилучших результатов в матчах с южанами

Сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2011/12 стал дебютным для футбольного клуба из столицы Краснодарского края. К тому времени «Рубин» уже успел стать двукратным чемпионом, выиграть памятный матч в Барселоне, а также впервые стать обладателем Суперкубка страны. Однако, все регалии, как прошлые, так и будущие, никак не помогают в конкретном противостоянии двух отдельных взятых клубов. Стоит признать, что десять лет назад «рубиновые» приобрели в лице «Краснодара» одного из самых неудобных соперников в элите российского футбола. Статистика очных встреч выглядит удручающе для любого болельщика казанской команды — 14 побед южан против 4 у «Рубина», еще 2 встречи закончились ничейным результатом.

В эту пятницу подопечным Слуцкого предстоит очередной сложнейший матч в Краснодаре, к которому команда подходит далеко не в оптимальном состоянии. Отсутствие Деспотовича и Кварацхелии, которые вполне могут не выйти на поле и в шестом туре РПЛ, практически обескровило атаку казанцев, а игру Хвана и Хакшабановича пока сложно назвать стабильной. Сможет ли Леонид Викторович решить непростую задачку и слегка подправить статистику личных встреч в столь неблагоприятных условиях — большой вопрос.

В преддверии очередного матча с краснодарцами «Казанские ведомости» решили вспомнить, каких результатов в разные годы добивались предыдущие наставники «Рубина» и составить своеобразный топ от наименее к наиболее успешным по коэффициенту побед/ничьих/поражений.

Ринат Билялетдинов (2015) — 0в/0н/2п — 0%

Хавьер Грасия (2016/17) — 0в/0н/2п — 0%

Оба матча под руководством Рината Саяровича закончились для «Рубина» поражениями с одинаковым счетом 1:2. Практически идентично сложились и игры при Грасии — обе по 1:0 в пользу «быков».

И все же нельзя не отметить существенного отличия, которое говорит в пользу отечественного специалиста. Если Билялетдинов был вынужден сражаться с «Краснодаром» теми игроками, которые ему достались по остаточному принципу, то в обойме зарубежного специалиста было немало приобретенных звезд, призванных вернуть клуб из столицы Татарстана на путь больших побед. Обошедшиеся в копеечку легионеры Сонг, Лестьенн, М’Вила и Жонатас не смогли сделать то, что удавалось скромным Каннуникову и Дядюну — отправить хотя бы один мяч в ворота команды Галицкого.

Роман Шаронов (2019) — 0в/0н/1п — 0%

Дебют бывшего капитана «Рубина» вышел неудачным во многих отношениях. Не имевший солидного тренерского опыта и лицензии PRO, Шаронов удачно стартовал в чемпионате, но затем результаты резко пошли на спад. Позже бывший защитник казанцев обвинит в этом излишне креативную (на его взгляд) работу пресс-службы. В какой-то момент двукратный чемпион и вовсе оказался в одном очке от последнего места. Тогда на смену Роману и пришел Слуцкий.

При Шаронове встреча с «быками» в Краснодаре вполне могла принести команде очки, но ужасный вынос мяча из штрафной в исполнении Дюпина привел к голу Ивана Игнатьева, который так и остался единственным в том матче.

Валерий Чалый (2015/16) — 0в/1н/1п — 25%

Безусловно Валерий Александрович Чалый в «Рубине» запомнился скорее сенсационной ничьей на «Энфилде», чем скромными успехами во внутреннем чемпионате, однако, в отличие от Билялетдинова и Грасии ему удалось свести вничью (1:1) одну из двух своих встреч с «быками».

Занятно вспомнить, что та домашняя игра значительно более походила на очередной матч, в котором казанцы должны были уступить неудобному сопернику, нежели выездная встреча в Краснодаре. Попади тогда Портнягин не в перекладину, а в ворота, счет 2:2 мог бы сохраниться и до финального свистка. Но футбол, как и история, не терпит сослагательного наклонения.

Леонид Слуцкий (2019 — н. в.) — 1в/0н/2п — 33%

Действующий тренер «Рубина» решил не откладывать дел в долгий ящик и смог добиться домашней победы (1:0) над «быками» в первом же очном противостоянии с ними.

Однако, следующие два матча прошли по до боли знакомому казанским болельщикам сценарию — проиграны без особых шансов. Неприятной неожиданностью стала последняя домашняя встреча с командой из Краснодара. На финише первенства, с новым наставником, южане раздаривали очки всем подряд, не имея уже никаких турнирных притязаний. И все же «штатная» минимальная победа (1:0) была вновь за коллективом из столицы Краснодарского края.

Курбан Бердыев (2011-13, 2017-19) — 3в/1н/6п — 35%

Многолетний наставник двукратных чемпионов России и живая легенда клуба Курбан Бердыев в далеком 2011 году стоял у истоков противостояния с «Краснодаром». В первом матче дебютанты высшей лиги потерпели поражение (1:2) в Казани. И все же, на домашней арене «быки» ответили еще более уверенной победой (3:1) над двукратным чемпионом. Итогом многолетнего соперничества признанного тренера с краснодарцами стал двукратный перевес в графе побед/поражений не в пользу «Рубина». Увы, даже такой результат на данный момент является лучшим за всю историю противостояния двух клубов.

Безусловно, на данный момент количество проведенных матчей с «Краснодаром» у Бердыева выражается, как минимум, двукратным перевесом, в сравнении со всеми перечисленными выше наставниками «Рубина» разных лет. Однако, генеральный директор клуба Рустем Сайманов и главный тренер Леонид Слуцкий не устают напоминать, что нынешняя команда — долгосрочный проект, поэтому есть ощущение, что вскоре обновленная статистика будет выглядеть еще более объективно.

P. S. Для данной статьи коэффициент побед высчитывался по схеме, где ничья равна 0.5 победы и 0.5 поражения от общего количества сыгранных матчей.