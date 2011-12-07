Воспитанник «Рубина» Степанов забил красивый гол «Ахмату»

Воспитанник «Рубина» Данил Степанов отличился точным попаданием в матче с «Ахматом» в рамках шестого тура РПЛ. Гол защитника «Арсенала», за который игрок выступает на правах аренды, установил голевой паритет на исходе первой половины встречи в Грозном.

Увы, «оружейникам» так и не удалось развить свой успех во втором тайме. На последней минуте матча гости и вовсе лишились даже ничьи — бывший игрок «Рубина» Игорь Коновалов поставил точку в противостоянии, отправив мяч в сетку ворот туляков.

Напомним, что Степанов является выпускником академии «Рубина». За клуб из столицы Татарстана он провел 19 матчей. В прошлом сезоне 21-летний защитник был арендован волгоградским «Ротором» и появился на поле 22 раза, отличившись 1 голом и 1 голевой передачей.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Данил выступает на правах аренды в «Арсенале». За туляков он провел пять официальных матчей и отличился 1 голом и 1 голевой передачей.