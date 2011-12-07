Юрий Жирков подтвердил, что ему запретили тренироваться на базе сборной России

Продолжающий восстановление после полученной на чемпионате Европы травмы Юрий Жирков был лишен возможности проводить реабилитационные тренировки на базе сборной России в Новогорске.

По информации фигурировавшей в СМИ, начальник национальной команды Сергей Куличенко лично попросил 38-летнего защитника не появляться на базе во время нахождения там сборной России.

Позднее сам Жирков подтвердил корреспонденту «СЭ» данную информацию:

«Да, правда», — сказал футболист.

Напомним, что Юрий Жирков является пятикратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата Европы и обладателем Кубка УЕФА. Последним клубом футболиста был петербургский «Зенит», но данный момент эск-игрок сборной находится в статусе свободного агента.