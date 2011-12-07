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Юрий Жирков подтвердил, что ему запретили тренироваться на базе сборной России

38-летний футболист проходил реабилитацию в Новогорске.

Продолжающий восстановление после полученной на чемпионате Европы травмы Юрий Жирков был лишен возможности проводить реабилитационные тренировки на базе сборной России в Новогорске.

По информации фигурировавшей в СМИ, начальник национальной команды Сергей Куличенко лично попросил 38-летнего защитника не появляться на базе во время нахождения там сборной России.

Позднее сам Жирков подтвердил корреспонденту «СЭ» данную информацию:

«Да, правда», — сказал футболист.

Напомним, что Юрий Жирков является пятикратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата Европы и обладателем Кубка УЕФА. Последним клубом футболиста был петербургский «Зенит», но данный момент эск-игрок сборной находится в статусе свободного агента.

КВ
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