«Ак Барс» впервые проиграл «Куньлуню» в чемпионате КХЛ

Второй матч подряд не было в заявке Зарипова и Бурмистрова, как и Эмиля Гарипова. А вот Владислав Подъяпольский в этой игре явно не выручил. Появились на льду Кара, Михеев и Глухов, что негативно сказалось на атаке казанцев. За пять минут до первого перерыва «Ак Барс» пропустил первую шайбу. Гости убежали «два в одного», и Бек прямым броском застал врасплох Подъяпольского.Во втором периоде счет уже стал 0:2 - в большинстве Бек опять пробил нашего вратаря. Но затем Батыршин и Постма мощными бросками счет сравняли - 2:2. Потом Лукоянов замкнул передачу Потапова - 3:2. На все про все «Ак Барсу» потребовалась всего 41 секунда.Но гости сравняли счет перед последним перерывом, а когда в заключительном отрезке место в воротах занял Шарыченков, смогли забить и в меньшинстве - опять все решил выход «два в одного», 3:4.