Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Кирилл Левников рассудит матч «Рубин» - «Крылья Советов»

Кирилл Левников рассудит матч «Рубин» - «Крылья Советов»
Матч 9-го тура чемпионата РПЛ между казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов» рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Лайнсменами назначены Вячеслав Семенов и Андрей Глот. Инспектор матча – Станислав Васильев. Матч начнется 1 октября в 19.30 на «Казань Арене».
КВ
Лента новостей