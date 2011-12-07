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«Ак Барс» прервал победную серию из семи матчей

Казанцы уступили в овертайме «Северстали».

«Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях проиграл в овертайме «Северстали» — 2:3.

Череповец открыл счёт на 35-й минуте — отличился Индржих Абдул. В третьем периоде команды забросили ещё три шайбы на двоих. Сначала Михаил Фисенко восстановил равенство в большинстве, но Даниил Вовченко вновь вывел «Северсталь» вперёд. За 2,5 минуты до финальной сирены Артём Галимов сравнял счёт и игра перешла в овертайм. Он продлился 4 минуты, после чего Даниил Вовченко оформил дубль.

«Северсталь» прервала семиматчевую победную серию «Ак Барса». Сейчас клуб из Череповца расположился на пятой строчке Западной конференции, «барсы» же лидируют на «Востоке».

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