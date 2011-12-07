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Мария Петрова завоевала «золото» первенства Европы по тяжелой атлетике

Мария Петрова завоевала «золото» первенства Европы по тяжелой атлетике
Татарстанка Мария Петрова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по тяжелой атлетике в Польше. В весовой категории 75 кг Петрова показала результат 231 кг (рывок – 101 кг, толчок – 130 кг).
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