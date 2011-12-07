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Два футболиста «Рубина» попали в символическую сборную 12-го тура РПЛ

В число 11-ти лучших игроков вошли защитник Илья Самошников и полузащитник Солтмурад Бакаев.

Двоих футболистов казанского клуба «Рубин» включили в символическую сборную по итогам 12-го тура РПЛ. Рейтинг составил аналитический портал WhoScored.

В число 11-ти лучших футболистов включены защитник Илья Самошников и полузащитник Солтмурад Бакаев, которые набрали 7,8 баллов и 8,0 соответственно. Также в список вошли игроки футбольных клубов «Химки», «Урал», «Динамо», «Амат», «Спартак», ЦСКА.

Напомним, в следующем туре РПЛ «Рубин» сыграет на домашнем стадионе с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 31 октября в 14.00.

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