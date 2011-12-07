«Локомотив» не смог отобрать очки у «Баварии»

«Локомотив» во втором туре группы А Лиги чемпионов проиграл «Баварии» — 1:2.

Мюнхенцы открыли счёт на 13-й минуте: Горетцка головой замкнул подачу Павара. Во втором тайме «Бавария» заработала право на пенальти, но арбитр воспользовался системой VAR и после повтора отменил это решение.

Почти сразу «Локо» сравнял счёт — Зе Луиш выкатил мяч на линию вратарской, где был точен Антон Миранчук. Но лучший клуб Европы всё же забрал в этот вечер три очка, когда Киммих с лета поразил дальний угол ворот Гильерме.

«Бавария» набирает шесть очков, у «Локомотива» остаётся одно.