Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Локомотив» не смог отобрать очки у «Баварии»

Тем не менее, московский клуб достойно смотрелся на фоне сильнейшей команды Европы.

«Локомотив» во втором туре группы А Лиги чемпионов проиграл «Баварии» — 1:2.

Мюнхенцы открыли счёт на 13-й минуте: Горетцка головой замкнул подачу Павара. Во втором тайме «Бавария» заработала право на пенальти, но арбитр воспользовался системой VAR и после повтора отменил это решение.

Почти сразу «Локо» сравнял счёт — Зе Луиш выкатил мяч на линию вратарской, где был точен Антон Миранчук. Но лучший клуб Европы всё же забрал в этот вечер три очка, когда Киммих с лета поразил дальний угол ворот Гильерме.

«Бавария» набирает шесть очков, у «Локомотива» остаётся одно.

КВ
Лента новостей