Пловец из Татарстана победил в финале мужского заплыва на спине

Татарстанский спортсмен Григорий Тарасевич победил в финале мужского заплыва на 100 м на спине с результатом 53,80 сек, сообщает ИА «Татар-информ».

«Получилось хорошую работу провести на „Озере Круглом“, благодаря руководству сборной, и подготовиться к укороченному сезону», — рассказал Тарасевич.

Напомним, в Казани во Дворце водных видов спорта проходит чемпионат России по плаванию. Сегодня, в третий день соревнований, будет разыграно пять комплектов медалей.