Алексей Потапов: «Взяли русло игры в свои руки»

- Это неприятная команда. Вся лига знает, что она играет агрессивно, бежит. Но мы в раздевалке поговорили, что для нас, как для столицы Татарстана это принципиальный матч. Подготовились, вышли, что-то удалось. Чуть-чуть в третьем периоде начали перестраховываться где-то, вместо того чтобы в атаке играть, отдавали шайбу сопернику. В итоге он наказал нас голом.- Первый гол «Ак Барса» был забит в меньшинстве – это воодушевило?- Этот гол придал нам импульс, до него была в принципе равная игра и соперник не ожидал, что мы проявим такую наглость. Удалось забить, ребята воодушевились. Взяли русло игры в свои руки.- В последних матчах у вас отличная статистика. Что поменяли в своей игре?- Делаю все, что могу для команды. Надо ловить шайбы на себя - буду ловить. Получается забить - я только рад. Благодарю Бога за все, - передает слова Потапова корреспондент «КВ».