Артем Лукоянов: «Можем и 31 декабря сыграть. Я недалеко здесь живу, приеду»

- Была хорошая выездная серия с непростыми соперниками играли. Это нам сегодня помогло, что мы приехали домой на хорошей волне. Сегодня были принципиальные соперники. Хотелось показать хороший хоккей, выиграть, обрадовать болельщиков. Эмиль Гарипов сыграл надежно, жалко, что не получилось «сухарь» сохранить. Идем дальше.- Как прокомментируете свой гол?- Наконец-то, столько моментов, отрабатываешь, она должна была зайти. Не без удачи залетела. Первая шайба придала нам сил.- Концовка была немного нервной?- Счет неприятный. Было тревожно, но хорошо, что выстояли, отоборонялись. Мишка [Михаил Глухов] забил, молодчик.- Жест Марио Лемье после гола – спонтанный? - Нет, в свое время когда Кирилл Петров играл в Казани, после голов всегда так делал. Лемтюгов? Не помню, с ним не играл.- Еще один ваш матч с «Нефтехимиком» перенесли на 30 декабря. Расстроились, что каникулы будут меньше?- Да сыграем, можем и 31 декабря сыграть. Я недалеко здесь живу, приеду, - передает слова Лукоянова корреспондент «КВ».