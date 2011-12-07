Игорь Коновалов не поможет «Рубину» до конца года

Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов в матче 15-го тура РПЛ получил перелом большого пальца на левой ноге, сообщает пресс-служба казанского клуба. Футболист получил повреждение в первом тайме и отыграл с ним около получаса. На второй тайм вместо Коновалова вышел Руслан Камболов. Из-за перелома игрок пропустит оставшиеся в этом году матчи «Рубина». В текущем сезоне РПЛ Коновалов провел 14 матчей в основе и имеет 4 балла (1+3) по системе «гол+пас».