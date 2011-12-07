Владимир Ткачев о Гарипове и Подъяпольском: «У нас два лучших вратаря в лиге»

- Реализовали свои моменты, неплохо играли. Плохо, что пропустили в концовке. Так, в целом игра была наша.- Соперник чем-то удивил вас?- Думаю, здесь никто никого ничем не удивит. Ни мы, ни они – нас. В основе у нас стоит выполнение игрового тренерского задания. От того как команда его выполнит зависит результат.- Пятая победа подряд придает эмоций? Следите за этими сериями?- Мне кажется никак это не влияет. Хорошо, что выигрываем. Нужно сохранять этот позитив, который сейчас есть в раздевалке и двигаться с ним вперед.- У «Ак Барса» сейчас отлично играют оба вратаря. Есть разница с кем играть, Гариповым или Подъяпольским?- У нас два лучших вратаря в лиге. С обоими комфортно играть, - передает слова Ткачева корреспондент «КВ».