Найджел Доус вырвал победу для «Ак Барса»

На этот матч Дмитрий Квартальнов сделал ряд перестановок в составе. Во-первых, в ворота вернулся оправившийся после травмы Тимур Билялов. В звене нападения нашлось-таки место для Даниса Зарипова, а в защите появился Микаэль Викстранд.

«Ак Барс» едва не открыл счет уже в середине первого периода, когда Станислав Галиев, обработав шайбу, бросил с кистей аккурат в нижнюю часть перекладины. Чудом снаряд не пересек линию и вылетел обратно на площадку. Несколькими минутами спустя вновь звено Галиева создало суету у ворот «Металлурга», лишь красивый выпад ногой вратаря Василия Кошечкина помог парировать шайбу из открытого угла. Однако без гола в первом периоде гости не ушли на перерыв, в работу вступила тяжелая артиллерия: Найджел Доус с приличного расстояния вложил шайбу точно в дальнюю «девятку».

В начале второго периода «барсы» отгружают второй гол — шайба срикошетила от ноги Кошечкина, а Лукоянов быстрее всех разобрался с ней на пятаке. Однако взятие ворот не засчитали, так как Юдин несколькими мгновениями ранее залез в офсайд. Практически сразу последовал ответ «Магнитки» — шайбу в свой актив внес лучший бомбардир очных встреч с «Ак Барсом» Сергей Мозякин. Он набросил на пятак с левого фланга, после чего шайба ударилась в ногу Юдина и залетела в ворота. В этом эпизоде активную борьбу навязывал Песонен, посему казанцы запросили видеопросмотр момента на предмет помехи вратарю. Судьи сочли, что гол был чистым.

В третьем периоде команды с разницей в две минуты обменялись голами. Сначала Максим Карпов реализовал выход два в одного, пробив Билялова над плечом, а затем Михаил Глухов прострелил от бортика в щитки Кошечкина. Шайба угодила вратарю в щитки и отлетела в филейную часть защитника «Металлурга», после чего закатилась в ворота — 2:2.

Команды доиграли до овертайма, где соперники за 10 секунд обменялись опасными моментами. Юдин из центральной зоны опасно пробил по воротам, однако голкипер спас, а «Ак Барс» нарвался на контратаку. Здесь выше всяких похвал сыграл Билялов, засушивший выход один на один Тейлора Бека.

Встреча перешла в стадию буллитов, где Тимур Билялов парировал 5 бросков из 6. Во всех отраженных попытках игроки «Магнитки» пытались пробить вратаря низом, и только Яковлев направил снаряд в дальний угол. А победу для «Ак Барса» добыл Найджел Доус: нападающий реализовал две попытки.

После 31 игры казанцы набрали 46 очков и идут на первом месте Восточной конференции. «Металлург» терпит восьмое поражение в 10 матчах, однако это не сильно отображается на турнирном положении команды: шестое место с отрывом в 7 очков от ближайшего преследователя.

«Ак Барс» получает короткий перерыв и 29 ноября дома примет «Северсталь».