«Ак Барс» в Сочи проиграл второй раз подряд

По традиции, первыми удалились гости – Владимир Ткачев в чужой зоне заработал ненужные две минуты штрафа. Но даже в большинстве сочинцы играли очень осторожно, и особых моментов у ворот «барсов» так и не случилось. Однако тут же за Ткачевым был удален Лямкин – опять меньшинство, и на этот раз сочинцы прилично «повозили» казанцев, но все же не забили. А первый период отмерил свой экватор.А «Ак Барс» между тем уже удалился в третий раз в матче (Педан), словно проверяя на прочность Подъяпольского. Но вновь счет остался прежним. И вот в большинстве «Ак Барс»… пропустил. Мосалев сумел, убежав от Постмы, хитро бросить – 1:0 за минуту до первого перерыва.Начался второй период, и – как наваждение – казанцы опять удалились, правда, не пропустив при этом. А затем уже «Ак Барс» ничего не смог сделать в большинстве. Темп был невысок, и игра откровенно казалась скучноватой. Что ж, «Ак Барс» удалился уже пятый раз в матче, чем пытался оживить игру. И это помогло! Лукоянов, украв шайбу у соперника, вышел один на один с вратарем и с неудобной руки бросил – 1:1. Вот он, еще один гол в меньшинстве в матче! Увы, клуб «Сочи» очередное (шестое в матче!) удаление гостей так же использовал – 2:1 за четыре минуты до второго перерыва.Отметим, что второй матч подряд хоккеисты «Ак Барса» выглядели тяжеловато – похоже, команда была под нагрузками. И единственное, в чем был стабилен «Ак Барс», так это в удалениях – седьмой восьмой раз в матче казанцев наказали одновременно – Азеведо и Яруллин отправились в бокс. И когда гости вдвоем покинули скамейку штрафников, хозяева забили – 3:1.Имел шанс сократить разницу в счете Основин, но, выйдя один на один с вратарем, в ворота не попал. Последний шанс забить вторую шайбу казанцы получили за три минуты до конца третьего периода – большинство «6Х4» - казаны сняли вратаря. Но счет так и не изменился – 3:1.