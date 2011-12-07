Спортивный год Казани

«Ак Барс»«Ак Барс» по праву идет первым в этом списке - команда в минувшем сезоне завоевала Кубок Гагарина в третий раз. Самый престижный трофей российского хоккея наконец-то вернулся в Казань. В межсезонье команда точечно усилилась - приобретены были защитники Андрей Педан и Пол Постма и в целом пришлись ко двору. Педана даже стали привлекать в национальную команду.Раскрылся свой воспитанник - голкипер Подъяпольский. Из-за травмы Гарипова он вышел на замену и прекрасно себя проявил, став одним из двух голкиперов основы.Однако были и потери - до сих пор не играет Свитов, тяжелые травмы получили Малыхин и Ландер, так что пришлось перекраивать звенья. Не идет пока дело с заброшенными шайбами у Ткачева и Галиева. Но это все рабочие моменты, которые возникают время от времени и по ходу чемпионата решаются. Потихоньку заявили о себе Потапов и Михеев, а вот Бурмистров так и не сработался с Билялетдиновым.При всех сложностях казанцы идут третьими в общей сводной таблице, и времени до начала плей-офф много. Возможно еще точечное усиление - над этим трудится уже сейчас селекционная служба клуба.«Зенит»Волейбольный клуб «Зенит» - многолетний флагман не только российского и европейского волейбола, он неоднократно брал Кубок и Суперкубок в России, был бессменным чемпионом России и Лиги европейских чемпионов. И единственный титул, которого дружине Владимира Алекно не доставало, был титул клубного чемпиона мира. Но и эта высота была взята. Но вот сошла эйфория победы, и стало ясно: без потерь не обошлось. И потеря эта была невосполнимой: из команды ушел лучший игрок в мире Вильфредо Леон, завоевавший с командой немало титулов, в том числе и последний. Что же, так бывает - волейболисту предложили фантастический контракт и казанцы расстались с этим знаковым игроком, не чиня препятствий: Леон много сделал для команды и ушел к новым свершениям. Как замену клуб рассматривал французского игрока Эрвина Нгапета, и практика показала, что Нгапет как истинный профессионал быстро понял, что от него хотят в Казани. И пока можно говорить, адаптация проходит успешно.Правда, клубный чемпионат казанцы на этот раз выиграть не смогли, но тому причиной сверхплотный календарь. Лидеры команды, включая легионеров, были задействованы в чемпионате страны, Лиге чемпионов, Мировой лиге, чемпионате мира. А весь год поддерживать форму на суперуровне попросту невозможно: игроки устали и эмоционально, и физически, так что два поражения в овертаймах на клубном чемпионате - свидетельство их усталости. И дело даже не в отсутствии Леона. Создается новая команда, что Владимир Алекно неоднократно затем подчеркивал: надо двигаться дальше. Под конец года «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России и успешен в Лиге чемпионов.«Динамо-Казань»Отметим также, что пытается сохранить лицо женский волейбольный клуб «Динамо». После ухода Гамовой команда еще держалась, но заменить такого игрока невозможно. К сожалению, получила травму Элица Василева, сдала Наталья Маммадова, покинула клуб Воронкова, и это сказалось на результатах. Но руководство клуба отмечает, что сейчас команда без звезд, но это команда-звезда. В ней все работают на одну задачу, и тренер Ришат Гилязутдинов четко ведет ее к намеченным целям. А игра покажет. Ведь все не так уж и плохо - у всех бывают спады, главное, верить в себя. И работать.«Рубин»Футбольный клуб «Рубин» - гордость Татарстана. И к нему всегда было приковано пристальное внимание. И когда 10 лет назад команда дважды становилась чемпионом, и сейчас, когда она в зимнем промежутке чемпионата идет на шестом месте. И не скажешь, какое из достижений будет повыше.Да, по-прежнему руководит командой Курбан Бердыев, но это уже не тот сухарь-прагматик, каким его привыкли выставлять журналисты.При минимальном финансировании Бердыев сколотил крепкую команду из вчерашних дублеров, на которых теперь есть повышенный спрос во многих клубах. Ярко заявили о себе Коноваловы - Иван и Игорь, на слуху фамилии Подберезкина, Сорокина, Устинова, Бабурина. И это при том, что бюджетная ведомость клуба сократилась в разы.Но Бердыев как опытный специалист вынужден был в сложившейся ситуации сделать ставку на молодежь, и молодежь его доверие пока оправдывает. Уже 7 января команда выезжает на свой первый межсезонный сбор, так что работа продолжается.УНИКСВторой сезон команда работает под руководством греческого специалиста Димитриса Прифтиса, а вот игроки поменялись. Ушли Колом и Ласме, а пришли Морган, Хенри и МакКаллоу, Шелекето. Правда, и Морган, и Шелекето травмировались, так что УНИКС в спешном порядке дозаявил Кармайкла.Обилие травм - это тот факт, почему казанцы уступили «Парме». Правда, в целом в Кубке Европы УНИКС выступил успешно - занял первое место в группе и вышел в топ-16, где в группе четырех команд продолжает борьбу за трофей. И уже 2 января дома примет в этом соревновании питерский «Зенит».Хоккей на травеКоманда Араика Маргаряна в минувшем сезоне уже в 16-й раз выиграла чемпионат России - честь и хвала ребятам и тренеру. А вот успех женского коллектива «Динамо-ГАП» стал приятной неожиданностью - впервые в истории динамовки стали чемпионками. Так держать!Хоккей с мячомДолгое время команда по хоккею с мячом «Динамо» боролась не столько собственно за выживание, сколько за сохранение такого вида, как хоккей с мячом, на карте России. Казань с этой задачей справилась. И пригласила молодого тренера Ильяса Хандаева, более вспоминаемого как вратарь сборной России. Но Хандаев заставил говорить и о себе, и о команде всю российскую общественность. Команда, ранее регулярно не попадавшая в плей-офф, сейчас идет в турнирной таблице на третьем месте и показывает уверенную, смелую игру - это самое главное.