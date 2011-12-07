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Андрей Ларьков завоевал «серебро» Кубка мира по лыжным гонкам

Андрей Ларьков завоевал «серебро» Кубка мира по лыжным гонкам
На соревнованиях, проходивших в шведском Ульрисехамне, татарстанский лыжник Андрей Ларьков в составе первой сборной России завоевал «серебро» на Кубке мира по лыжному спорту.
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