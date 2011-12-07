«Рубин» уступил в Турции «Тромсе»

Игра была в первом тайме равной, и все же норвежцы чаще беспокоили Егора Бабурина, который в паре эпизодом выручил казанцев. Уже в концовке первого тайма норвежцы открыли счет – защитники не уследили за Ингебригстеном, и тот пробил в дальний угол.Еще до перерыва казанцы могли сравнять счет, но Роман Акбашев не смог переиграть вратаря соперника. Почти тут же волжане пробили свободный, но Пантелеев попал в «стенку». Во втором тайме дважды мог отличиться Полоз, но счет так и не изменился – 0:1 в пользу «Тромсе».