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«Рубин» уступил в Турции «Тромсе»

Футболисты казанского «Рубина» в первом контрольном матче второго сбора встречались с норвежским клубом «Тромсе» и уступили – 0:1.
Игра была в первом тайме равной, и все же норвежцы чаще беспокоили Егора Бабурина, который в паре эпизодом выручил казанцев. Уже в концовке первого тайма норвежцы открыли счет – защитники не уследили за Ингебригстеном, и тот пробил в дальний угол.Еще до перерыва казанцы могли сравнять счет, но Роман Акбашев не смог переиграть вратаря соперника. Почти тут же волжане пробили свободный, но Пантелеев попал в «стенку». Во втором тайме дважды мог отличиться Полоз, но счет так и не изменился – 0:1 в пользу «Тромсе».
КВ
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