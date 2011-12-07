Казанское «Динамо» дома уступило лидеру

Но на 29-й минуте матча Игорь Ларионов счет сравнял – 1:1. Однако на 37-й минуте Антипов вновь вывел хабаровчан вперед – 1:2. С этим счетом и закончился первый тайм.А на 52-й минуте гости забили и третий гол – 1:3. Правда, Игорь Ларионов добил мяч после удара Обухова – 2:3. Но гости провели и четвертый мяч – 2:4. Так что динамовцам до плей-офф осталось сыграть лишь один матч – 1 марта против красноярского «Енисея».