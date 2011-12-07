Что нас ждет в первом раунде Кубка Гагарина на «Востоке»?

«Ак Барс» vs «Нефтехимик»

Упорство Нижнекамска в борьбе за плей-офф подарило нам татарстанское дерби в первом раунде. «Нефтехимик» провел «регулярку» циклично: от спада к серии из 10 побед в октябре — ноябре к очередному спаду. На финишном отрезке куда более явными фаворитами в борьбе за последние билеты в плей-офф смотрелись «Амур», «Адмирал» да даже «Куньлунь». Но китайский клуб по понятной всем нам причине был вынужден доигрывать чемпионат в России и серьезной мотивации на борьбу не имел. Клуб из Владивостока также достаточно быстро потерял шансы на весну, и все решала очная битва между «Амуром» и «Нефтехимиком», да еще и в Хабаровске. Клуб из Татарстана почти невозмутимо забрал две победы.

Давно говорят о том, что республике нужно создавать качественный продукт из противостояния двух татарстанских клубов. Битва в нынешнем Кубке Гагарина — повод ярко зажечь.

«Нефтехимик» — очень редкий гость в плей-офф: последний выход датируется сезоном-2017/18. Дальше первого раунда команда проходила и вовсе лишь однажды, в далеком сезоне-2009/10. Пересекались команды из Татарстана в первом раунде в сезоне-2012/13, и тогда все закончилось без особых шансов для Нижнекамска — 0-4 в серии. Прошедшая «регулярка» же продемонстрировала, что у «химиков» есть зубы — команды дважды обменялись победами. Букмекеры видят «Ак Барс» безоговорочным фаворитом пары, но казанцы начнут борьбу без своего капитана — Данис Зарипов получил травму. Интрига жива?

«Барыс» vs «Металлург»

Клуб из Казахстана во многом неожиданно стал победителем дивизиона Чернышева. Этому отчасти поспособствовал провал «Авангарда» — омичей из Балашихи знатно подкосило поражение в игре с «Ак Барсом» и подопечные Боба Хартли проиграли еще три встречи. «Барыс» же в 10 последних матчах уступил всего дважды — раз в овертайме не совладал с «Сибирью» и получил 5 безответных шайб в последней игре «регулярки» в Хабаровске.

Парни из Нур-Султана прошли чемпионат стабильно, провал был лишь однажды, в октябре, когда «Барыс» проиграл половину своих игр. Победа команды в дивизионе, пожалуй, справедлива — на финишной дистанции она не ударила в грязь лицом. Что до «Магнитки», то это одна из команд-разочарований сезона: блеклое начало с едва заметной раскачкой поздней осенью и пожарной погоней за место в плей-офф. Да, заходить без «Металлурга» в розыгрыш Кубка Гагарина было бы нечестно. Что до минувшей «регулярки», то «барсы» из Казахстана выиграли три из четырех игр у этого соперника, и букмекеры справедливо видят их фаворитами этой пары.

«Авангард» vs «Салават Юлаев»

Два последних сезона подряд эти соперники пересекаются в плей-офф Кубка Гагарина и наносят друг другу болезненные уколы. В сезоне-2017/18 команды зарубились до седьмого матча ровно на той же стадии, что и сейчас. Тогда «Салават» сломил соперника в овертайме. В прошлом сезоне команды сошлись в финале «Востока», и всякий раз «Авангард» шел с преимуществом в одну победу в серии. Решил исход борьбы овертайм шестого матча в Уфе, и «Авангард» прошел в финал.

Едва ли игровой спад «ястребов», о чем мы писали выше, спроецируется на плей-офф. «Салават» не выглядит силой, которая может встать на пути Хартли и его парней к финалу конференции. Например, последний матч в Казани продемонстрировал, что в играх с серьезными соперниками у уфимцев хромает дисциплина. В гостях так и вовсе «Салават» собирал в среднем по 10,5 минут штрафов за игру, а набрал лишь 44% от возможного количества очков.

Уфимцы в этом сезоне не выиграли ни одной встречи у «Авангарда», и букмекеры видят вторых явными фаворитами в этой паре. Хотя уверены, у Умарка, Хартикайнена и Сошникова на этот счет иное мнение.

«Автомобилист» vs «Сибирь»

Пожалуй, самая непредсказуемая пара первого раунда на «Востоке». Для «Сибири» текущее попадание в плей-офф оказалось первым за четыре сезона, «Автомобилист» в свою очередь в последние годы стабильно прописался в топ-4 команд конференции (не забыли победу по итогам «регулярки» в прошлом сезоне?). Да, прошлогодний полуфинал оказался для клуба из Екатеринбурга историческим потолком, но к этому ПО он подошел в хорошей форме, обыграв тот же «Авангард».

Интриги добавляет и то, что по итогам «регулярки» «Сибирь» трижды была сильнее Екатеринбурга (однажды даже с крупным счетом 3:0). А победитель этой пары выйдет на сильнейшего в противостоянии «Ак Барса» и «Нефтехимика», и здесь для казанцев памятен удар в сезоне-2013/14, когда «Сибирь» выбила «барсов» в первом раунде со счетом 4-2. С «Автомобилистом» у «Ак Барса» отношения в плей-офф складывались лучше: победа в сезоне-2014/15 со счетом в серии 4-1.