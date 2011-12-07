Казанские динамовцы определили своего соперника по плей-офф

Перед своим последним матчем регулярного чемпионата России по хоккею с мячом команда Ильяса Хандаева уже знала, что их соперником в первой стадии плей-офф станет московское «Динамо» — вне зависимости от результата матча в Мурманске против «Мурмана».

И на 13-й минуте встречи казанцы уже уступали — 1:0 в пользу хозяев.

А на 25-й минуте «Мурман» и вовсе удвоил счет — 2:0. В целом первый тайм прошел при ощутимом преимуществе хозяев. Казанцы же откровенно отдали инициативу сопернику.

В начале второго тайма хозяева получили право на пенальти, но реализовать его не сумели.

Но затем дважды подряд забили уже с игры — 4:0 к 64-й минуте.

Судя по всему, динамовцы, уже узнав своего соперника по плей-офф - московских динамовцев — откровенно доигрывали матч. Максим Рязанов пробивал пенальти, но реализовать его не смог для Казани.

Зато «Мурман» не останавливался — 5:0 на кураже на 76-й минуте.

В итоге даже гола престижа казанцы не забили, но в отличие от своих соперников продолжат игры в плей-офф.

3 марта динамовцы сыграют в Казани, а 6 и 7 марта — в Москве. Серия четвертьфинала идет до двух побед.