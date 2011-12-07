«Авангард» выиграл Кубок Гагарина

«Авангард» обыграл ЦСКА в шестом матче серии и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Единственную шайбу в Балашихе забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода, исполнив бросок от синей линии.

Итоговый счёт в серии — 4:2. Отметим, что в сезоне 2018/19 «Авангард» и ЦСКА также играли в финале Кубка Гагарина, но серия завершилась победой московского клуба со счётом 4:0. Ранее ЦСКА дважды проигрывал финальную серию — «Металлургу» (2016 год) и «Ак Барсу» (2018 год).