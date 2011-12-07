Страсти по Хвиче: «Рубин» готовится расстаться с легионером

Один из наиболее интересных сюжетов летнего межсезонья в РПЛ — судьба вингера Хвичи Кварацхелии в «Рубине». Контракт игрока действует до лета 2024 года, но сторона футболиста уже сейчас взрывает информационное пространство.

Едва завершился сезон, как отец Хвичи Кварацхелии — Бадри — дал интервью грузинскому порталу, в котором рассказал, что его сын не задержится в России в это межсезонье. Риторика Бадри Кварацхелии оказалась настолько жесткой, что вызвала бурю возмущения в российских медиа: текст впоследствии был порталом удален, а стороне игрока пришлось отводить удар. Хвича, его отец и агент Мамука Джугели высказались по будущему футболиста журналисту Нобелю Арустамяну. Полузащитник объяснил, что благодарен российскому футболу и тренерам Юрию Семину, Леониду Слуцкому за свой прогресс.

— Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом. Я хотел бы играть в Европе — буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится, — признался Кварацхелия.

Агент футболиста раскрыл информацию об интересе к его клиенту со стороны клубов из Англии и Италии, а отец Хвичи попытался сгладить эффект от собственной слегка русофобской риторики, дескать, грузинские СМИ его неверно интерпретировали.

Первые лица казанского клуба к варианту с уходом легионера готовы. Спортивный директор «Рубина» раскрыл информацию, что переговоры по игроку идут и переходят в конкретную фазу. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий в своем интервью «Спорт-Экспрессу» конкретизировал, что Хвича — не системообразующий футболист клуба и потеря не станет трагедией.

— Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется, — сказал Слуцкий.

Второй сезон подряд Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым футболистом РПЛ. Чувствуется, что игрок перерос нашу лигу, а на фоне довольно скандального фона полузащитник может начать регрессировать. Сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, а с учетом долгосрочности его контракта казанские менеджеры могу торговаться от 20 млн евро.

Замену Кварацхелии в «Рубине» нашли довольно быстро. Во-первых, в ростере клуба есть его соотечественник — Зурико Давиташвили, который способен закрыть позицию Хвичи. Последний сезон Зурико провел в аренде в «Роторе», который вылетел в ФНЛ, и был на виду. Для Давиташвили возможный уход Кварацхелии — шанс перезагрузить карьеру в России, куда он приезжал в свое время с много большим авансом, нежели Квара.

Во-вторых, «Рубин» в четверг объявил о первом новичке межсезонья. Пятилетний контракт с казанским клубом заключил игрок сборной Монтенегро с шведским паспортом вингер Сеад Хакшабанович. 22-летний футболист последний год «выжигал» левую бровку в чемпионате Швеции и закрепился в основном составе сборной Монтенегро.

Хакшабанович подавал большие надежды в юности, выступая за юниорские сборные Швеции всех возрастов. В 2017 году его за три миллиона евро приобрел «Вест Хэм», но отправил шведа набираться опыта на молодежный чемпионат Англии. Спустя год вингер поехал на половину сезона в «Малагу», однако в Сегунде отбегал всего два матча, а затем на сезон уехал в «Норрчепинг». Возвращение в Швецию дало позитивные плоды, ибо по итогам чемпионата-2020 Хакшабанович стал лучшим ассистентом в лиге. Летом 2020 года «Норрчепинг» выкупил дебютанта сборной Монтенегро за 2,6 млн евро, а игрок ответил прогрессом.

Уже упомянутый выше Transfermarkt оценил переход Хакшабановича в 6 млн евро — это самая дорогая импортная покупка казанцев с безумной трансферной кампании сезона -2016/17, когда только за Максима Лестьенна и Рубена Рочину менеджмент «Рубина» отдал по 10 млн евро. Да, у новичка клуба есть минус — отсутствие опыта еврокубковых матчей, а взяли легионера именно авансом под выступление в Европе, так что ценник может показаться слегка завышенным. Однако таковы реалии современного трансферного рынка, когда мало-мальски примечательный молодой игрок обходится в приличную цену.

Обратим внимание на то, что сейчас в казанском клубе создается мощный «балканский кулак» во всех линиях: в защите хорваты Уремович и Бегич, в полузащите — этнические сербы Хакшабанович и Йевтич, в нападении — Деспотович. Если последние пару сезонов была популярна присказка: «Без грузина — нет «Рубина», то теперь впору ее переформатировать с прицелом на футболистов с Балканского полуострова. А возможный уход Квары — отличная возможность порадоваться за красно-зеленых, ибо он может стать самым дорогим выходным трансфером в истории клуба.