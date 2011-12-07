«Уфа» будет готовиться к матчу против «Рубина» без выходных

«Уфа» будет готовиться к матчу против «Рубина» в режиме без выходных. Об этом в интервью клубному каналу уфимцев рассказал главный тренер Вадим Евсеев.

«Ну, а какие выходные могут быть, если через три дня на четвертый игра? Тут не в выходных дело. Можно и тренироваться, но тренировка будет восстановительная. Наша задача, чтобы футболист как можно быстрее восстановился после игры и подошел более свежим. Сейчас у нас нормальный цикл через три на четвертый, а после 5 июля будет через два на третий — там будет сложнее. Но мы так играли, нормально, никаких проблем нет», — заявил специалист.

«Уфа» примет «Рубин» на своем поле 1 июля. Сейчас уфимцы идут на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В первом круге команды разошлись нулевой ничьей.