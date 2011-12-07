КАМАЗ расстался с пятью футболистами

КАМАЗ объявил об уходе пяти футболистов: вратаря Владислава Суслова, защитников Георгия Бугулова и Александра Серасхова, полузащитника Дениса Чушъялова и форварда Руслана Галиакберова. У всех игроков истекли сроки действия контрактов.

Владислав Суслов провёл в Набережных Челнах один сезон, отыграл четыре матча и пропустил шесть мячей. Георгий Бугулов также выступал за КАМАЗ на протяжении одного сезона: провёл 16 игр, забил мяч в ворота тольяттинской «Лады» и отдал две голевые передачи. Александр Серасхов сыграл в футболке челнинцев шесть матчей и не отличился результативными действиями.

Денис Чушъялов выступал за КАМАЗ с 2017 года — в минувшем сезоне он провёл 24 матча, забил гол в ворота барнаульского «Динамо» и отдал пять ассистов. Руслан Галиакберов с 15 голами стал лучшим бомбардиром команды и разделил с Данилом Карповым из «Тюмени» и Максимом Житневым из «Новосибирска» звание лучшего бомбардира группы 4 ПФЛ.