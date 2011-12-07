Представительница Татарстана взяла две золотые медали Чемпионата Европы по сумо в Казани

Представительница РТ Лейла Карымова стала чемпионкой международных соревнований в Казани. Она взяла две золотые медали — Первенства Европы среди юниоров и Чемпионата Европы, сообщал её тренер Айрат Исмагилов.

Чемпионат Европы по сумо проходили в Казани с 25 по 27 июня во взрослой и юниорской категориях. Причём, соревнования подобного уровня по этому виду спорта прошли в России впервые.

На них приехали более 400 бойцов из 20 стран Европы. На первенство Европы по сумо среди юниоров (до 22 и 24 лет), которое прошло 25 июня, сборная России одержала победу в общем медальном зачете, взяв 26 наград.