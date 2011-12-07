Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ессе Виртанен вернулся в «Ферьестад»

Защитник провёл в КХЛ один сезон.

28-летний защитник Ессе Виртанен вернулся в шведский «Ферьестад», сообщает официальный сайт клуба Элитсерии.

Виртанен провёл в КХЛ всего один сезон, успев побыть игроком «Трактора» и «Ак Барса». За клуб из Челябинска финн отыграл 40 матчей, набрав 16 (5+11) очков. Затем «Трактор» обменял Виртанена в Казань за нападающих Артёма Михеева и Вячеслава Основина. В составе «Ак Барса» игрок появился на льду 24 раза, набрав 3 (0+3) очка. В апреле хоккеист стал свободным агентом.

КВ
Лента новостей