Ессе Виртанен вернулся в «Ферьестад»

28-летний защитник Ессе Виртанен вернулся в шведский «Ферьестад», сообщает официальный сайт клуба Элитсерии.

Виртанен провёл в КХЛ всего один сезон, успев побыть игроком «Трактора» и «Ак Барса». За клуб из Челябинска финн отыграл 40 матчей, набрав 16 (5+11) очков. Затем «Трактор» обменял Виртанена в Казань за нападающих Артёма Михеева и Вячеслава Основина. В составе «Ак Барса» игрок появился на льду 24 раза, набрав 3 (0+3) очка. В апреле хоккеист стал свободным агентом.