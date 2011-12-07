«Ак Барс» подписал форварда Даниила Тарасова

Бывший форвард столичного «Динамо» Даниил Тарасов стал игроком «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с опытным хоккеистом рассчитано на 2 года.

30-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». Выступал на профессиональном уровне в хоккейных клубах «Ворчестер Шаркс» и «Сан-Франциско Буллз». С 2015 года вернулся в родное «Динамо» и защищал его цвета последние шесть сезонов.

Статистика нападающего в КХЛ заслуживает внимания, Тарасов сыграл в 310 матчах и набрал и набрал 137 (77+60) очков, а также стал лучшим снайпером «динамовцев» в истории.

«Тарасов — форвард для двух первых звеньев, который будет полезен в большинстве. У Даниила есть качества снайпера, голевое чутьё. Он стабильно провёл последние два сезона, был одним из лидеров и стержневых игроков «Динамо». Какое-то время Кагарлицкий и Тарасов играли в одной тройке в своём прежнем клубе, поэтому у нас уже будет готовая связка. Мы рады, что нам удалось договориться о переходе Даниила в «Ак Барс» и рассчитываем, что он укрепит атакующую мощь команды», — охарактеризовал новичка «Ак Барса» генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.