Два игрока «Рубина» продолжат карьеру в Хорватии

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Сразу два игрока казанского «Рубина» продолжат свою карьеру в высшей лиге чемпионата Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Бывший защитник казанцев Михаил Меркулов стал игроком «Риеки» из одноименного города. Клуб входит в тройку сильнейших по результатам прошлого сезона, а также представляет страну в Лиге Конференций.
Молодой форвард двукратных чемпионов России Кирилл Косарев арендован на сезон клубом «Хрватски Драговоляц», который в этом сезоне дебютирует в высшей лиге Хорватии.
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский уточнил, что соглашение с Меркуловым было расторгнуто по взаимному согласию, и клуб решил пойти навстречу игроку, получившему хорошее предложение из Хорватии.