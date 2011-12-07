Два игрока «Рубина» продолжат карьеру в Хорватии

Сразу два игрока казанского «Рубина» продолжат свою карьеру в высшей лиге чемпионата Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший защитник казанцев Михаил Меркулов стал игроком «Риеки» из одноименного города. Клуб входит в тройку сильнейших по результатам прошлого сезона, а также представляет страну в Лиге Конференций.

Молодой форвард двукратных чемпионов России Кирилл Косарев арендован на сезон клубом «Хрватски Драговоляц», который в этом сезоне дебютирует в высшей лиге Хорватии.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский уточнил, что соглашение с Меркуловым было расторгнуто по взаимному согласию, и клуб решил пойти навстречу игроку, получившему хорошее предложение из Хорватии.