Михаил Науменков: Неудачная серия с «Ак Барсом» оставила горечь у всей команды

Михаил Науменков, защитник ХК «Салават Юлаев» признался в интервью клубной пресс-службе, что команда тяжело переживала поражение в серии (0:4) от «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

«На самом деле много думал, было много мыслей. У всей команды осталась горечь. Это было принципиальное противостояние двух республик. Я теперь понимаю, что такое „Зеленое дерби“. Не буду оправдываться или кого-то винить. Просто хочется сделать такую работу, чтобы она позволила нам в будущем исправить ошибки, которые мы совершили в плей-офф, и стать еще лучше», — заявил хоккеист.

Напомним, что в прошедшем сезоне КХЛ «барсы» разгромили «Салават Юлаев» в полуфинале конференции. Впервые со времен Суперлиги противостояние двух команд в плей-офф закончилось всухую — 4:0 в пользу казанцев.