Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Михаил Науменков: Неудачная серия с «Ак Барсом» оставила горечь у всей команды

Но есть и положительные нюансы, считает Науменков.

Михаил Науменков, защитник ХК «Салават Юлаев» признался в интервью клубной пресс-службе, что команда тяжело переживала поражение в серии (0:4) от «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

«На самом деле много думал, было много мыслей. У всей команды осталась горечь. Это было принципиальное противостояние двух республик. Я теперь понимаю, что такое „Зеленое дерби“. Не буду оправдываться или кого-то винить. Просто хочется сделать такую работу, чтобы она позволила нам в будущем исправить ошибки, которые мы совершили в плей-офф, и стать еще лучше», — заявил хоккеист.

Напомним, что в прошедшем сезоне КХЛ «барсы» разгромили «Салават Юлаев» в полуфинале конференции. Впервые со времен Суперлиги противостояние двух команд в плей-офф закончилось всухую — 4:0 в пользу казанцев.

КВ
Лента новостей