Россия на Олимпиаде в Токио: все медали нашей сборной по состоянию на 28 июля

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После пяти дней Олимпийских игр в Японии российским спортсменам, удалось завоевать 23 награды разной пробы. Наибольшего успеха на данный момент олимпийцы из России достигли в стрельбе, гимнастике, плавании и тхэквондо.
Золото завоевали Виталина Бацарашкина, София Позднякова, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский, Максим Храмцов, Евгений Рылов, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Владислав Ларин.
Серебро в копилку сборной России принесли Анастасия Галашина, Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева, Инна Дериглазова, Татьяна Минина, Софья Великая, Климент Колесников, Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов, Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк, Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина, Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Александр Зуев.
Бронза завоевали Михаил Артамонов, Лариса Коробейникова, Александр Бондарь и Виктор Минибаев, Юлия Каримова и Сергей Каменский, Мадина Таймазова, Никита Нагорный.