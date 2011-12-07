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Две команды из Татарстана выступят в Высшем дивизионе парусной лиги

В Казани проходит турнир Национальной парусной лиги.

В Казани проходит Национальной парусной лиги. В Высшем дивизионе турнира выступят две команды из Татарстана — ALGA Tatarstan и RMD, сообщил ИА «Татар-информ» замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Второй раз принимаем Национальную парусную лигу. По сравнению с прошлым годом мы сменили водоем, участники остались довольны. Здесь выступят две команды из Татарстана, и мы всегда надеемся, что наши команды будут первыми», — цитирует спикера агентство.

Напомним, с 28 по 30 августа в столице Татарстана у Центра семьи «Казан», в акватории реки Казанка проходит второй этап VI сезона Национальной парусной лиги. 

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