Две команды из Татарстана выступят в Высшем дивизионе парусной лиги

В Казани проходит Национальной парусной лиги. В Высшем дивизионе турнира выступят две команды из Татарстана — ALGA Tatarstan и RMD, сообщил ИА «Татар-информ» замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Второй раз принимаем Национальную парусную лигу. По сравнению с прошлым годом мы сменили водоем, участники остались довольны. Здесь выступят две команды из Татарстана, и мы всегда надеемся, что наши команды будут первыми», — цитирует спикера агентство.

Напомним, с 28 по 30 августа в столице Татарстана у Центра семьи «Казан», в акватории реки Казанка проходит второй этап VI сезона Национальной парусной лиги.