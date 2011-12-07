«Рубин» выиграл татаро-башкирское дерби

В пятом туре казанцы стали чуть ближе к финишу сумасшедшего марафона: за две недели в графике «Рубина» значилось пять матчей. Причина тому — пауза на матчи национальных сборных в начале сентября.

Татаро-башкирское дерби в футболе, пожалуй, не чета хоккейному противостоянию. За историю встреч команды 8 игр из 12 свели к ничейному результату, причем четыре раза на табло горели нули. В турнирной таблице соперники перед туром не просто соседствовали, практически зеркально дублировали друг друга: по одной победе и ничьей при двух поражениях и 7 пропущенных голах.

«Уфа» приехала в Казань на фоне очередного скандала на тему судейства по итогам прошлой игры с «Ростовом». Уфимцы остались недовольны работой бригады арбитров, а ключевые претензии свелись к эпизоду на 82-й минуте, когда команда уже проигрывала 0:1, играя 40 минут в меньшинстве. «Уфа» была возмущена тем фактом, что судья дал желтую карточку игроку «Ростова» Хорену Байрамяну за удар шипами в голову уфимцу. Повтор демонстрирует, что удар действительно был, но из игровой динамики он не тянул на чрезмерную агрессию. «Уфа» же апеллировала к удалению своего футболиста Кротова на 38-й минуте, когда тот влетел шипами в голень игроку «Ростова». При сравнении двух моментов едва ли можно говорить о непоследовательности решений судейской бригады.

Но вернемся к игре среды, где в стартовом составе Леонид Слуцкий пошел на рокировку — впервые в основе появился форвард Джордже Деспотович. Именно он создал за первый тайм первый потенциально опасный момент, пробив на 22-й минуте головой выше перекладины. А в последнюю пятиминутку тайма казанцы разразились сразу на два острых эпизода: с правого фланга пробил Бакаев, но Беленов успешно справился, а с левого в штрафную между двух защитников «Уфы» продрался Хвича, но его подвела точность при выстреле в дальний угол ворот.

В перерыве Слуцкий решился сразу на две перестановки. Олег Шатов уступил место под нападающим Хван Ин Бому, а на правый фланг вышел Денис Макаров. КПД этих замен оказался сумасшедшим.

На 46-й минуте Кварацхелия вновь дотащил мяч едва ли не до угла вратарской, собрав вокруг себя трех уфимцев. Легионер сумел протолкнуть снаряд на Деспотовича — серб пробил в касание, но попал в защитника. Затем мяч по идеальной траектории срикошетил на линию штрафной, где Хван Ин Бом в касание положил его точнехонько в ворота! Кореец открыл счет своим голам за «Рубин», проведя за клуб всего 15 игровых минут.

Стоит напомнить, что он стал третьим легионером из этой страны в истории казанского клуба. Два других персонажа — Сан Кью Канг и Ким Дон Хен — относятся к сезону 2006 года. У обоих парней карьера в России особо не задалась: Канг успел появиться на поле в двух мартовских матчах Кубка страны против «Ростова», а Дон Хен сыграл в четырех играх чемпионата и даже забил безнадежному аутсайдеру того сезона «Шиннику», а также два раза вышел на замену в квалификации Кубка УЕФА против «Пармы». Да и вообще футболисты из Южной Кореи в РПЛ особо не приживались, качественный футбол когда-то демонстрировали разве что Ким Дон Джин («Зенит», 2006 — 2009) да О Бом Сок («Крылья Советов», 2008 — 2009).

Хван Ин Бом, очевидно, приехал, дабы переломить эту тенденцию. За тайм матча с «Уфой» кореец выдал 5 (!) ключевых передач, обогнав Хвичу (который провел на поле все 92 минуты игрового времени), причем три из них оказались точными. Уже заметна сильная сторона Ин Бома — полузащитник прекрасно считывает игру и видит поле. При этом он не боится идти в верховые единоборства, косвенно это помогло в эпизоде со вторым голом.

Кореец вступил в успешное верховое единоборство с Неделчару (для справочки — рост защитника 190 см, а рост игрока «Рубина» 177 см), игроки «Уфы» допустили ошибку, которую подкараулил Деспотович. Серб спокойно протолкнул мяч на правый фланг, откуда в штрафную ворвался Макаров. Денис элегантным движением стопы вправо уложил вратаря Беленова на газон и расстрелял пустые ворота — 2:0!

Но и на этом Ин Бом не успокоился, ибо в одной из контратак он расчистил огромное свободное пространство под Деспотовича и вложил сербу мяч в ноги. Пушечный выстрел Беленов не без труда вытащил из-под перекладины. В штрафной уфимцев откровенно пожарило, и это привело к третьему голу на 69-й минуте. Теперь уже солировал Кварацхелия, продравшийся в излюбленной манере с мячом к углу штрафной. Он нанес удар, с которым вратарь справился, но отскок игроки «Уфы» решили не караулить. На грани офсайда Макаров достал снаряд и, воспользовавшись подарком, добил его в пустые ворота.

Вторую победу подряд для Слуцкого добывают джокеры — игроки, вышедшие на поле со скамейки запасных. Да и второй тайм по качеству футбола был практически идеальным. Казанцы отлично строили позиционные атаки и не допускали огрех при переходе в последнюю треть поля. Возможно, что этому поспособствовала некоторая апатия «Уфы», которая была шокирована обескураживающим началом тайма.

Парадоксально, но казанский клуб забил три мяча за матч впервые с… апреля 2018 года. Тогда со счетом 3:0 в гостях был повержен пермский «Амкар». Отрадно, что у Слуцкого теперь действительно есть свобода выбора исполнителей в центре поля, но по-прежнему остро стоит вопрос — когда нападающие начнут забивать не с пенальти? А пока лучшим бомбардиром «Рубина» является Денис Макаров, забивший четыре гола. Казанцы за пять встреч отличились 8 раз, тогда как в прошлом сезоне на это ушло 12 матчей. Неужто прорвало?