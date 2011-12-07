Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Официально: Андерс Дрейер стал игроком «Рубина»

Предыдущим клубом игрока был датский «Мидтьюлланн».

Атакующий полузащитник Андерс Дрейер подписал пятилетний контракт с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. 

23-летний датчанин прибыл в столицу Татарстана из датского «Мидтьюлланна». Также в послужном списке игрока значатся такие клубы, как «Эсьберг», «Брайтон», «Херенвен» и «Сент-Миррен». Также Дрейер выступал за юношеские и молодежные сборные своей страны.

Отметим, что начав этот сезон у высшей лиге Дании, новичок «Рубина» в шести матчах забил 3 гола и отличился 5 результативными передачами.

КВ
Лента новостей