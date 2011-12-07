Официально: Андерс Дрейер стал игроком «Рубина»

Атакующий полузащитник Андерс Дрейер подписал пятилетний контракт с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

23-летний датчанин прибыл в столицу Татарстана из датского «Мидтьюлланна». Также в послужном списке игрока значатся такие клубы, как «Эсьберг», «Брайтон», «Херенвен» и «Сент-Миррен». Также Дрейер выступал за юношеские и молодежные сборные своей страны.

Отметим, что начав этот сезон у высшей лиге Дании, новичок «Рубина» в шести матчах забил 3 гола и отличился 5 результативными передачами.