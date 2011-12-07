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Волейбольная сборная России осталась без медалей

Россия завершила выступления на чемпионате мира по волейболу, проиграв сборной США в «Финале шести» - 0:3 (22:25, 23:25, 23:25).
Вновь неудержим был Андерсон, да еще отменную игру выдал молодой Сандер. Россияне же играли в довольно академичный и медленный волейбол, и даже обилие ошибок у американцев на подаче не помогло – в атаке сборная России выглядела беззубо.
КВ
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