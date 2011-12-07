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Два футболиста «Рубина» вызваны в расположение молодёжной сборной страны

Команде предстоит провести два матча в октябре.

Два игрока «Рубина» вызваны в расположение молодёжной сборной России гласит информация, опубликованная на официальном сайте РФС. Приглашение получили 22-летний полузащитник Денис Макаров и 21-летний нападающий Иван Игнатьев.

Российской команде предстоит провести отборочные матчи чемпионата Европы против Эстонии (9 октября) и Латвии (13 октября). Соперники россиян сейчас замыкают отборочную группу, имея по четыре очка в активе. Сборная России же лидирует с 17 очками.

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