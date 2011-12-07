Слуцкий догнал Бердыева по количеству побед в РПЛ

Леонид Слуцкий сравнялся с Курбаном Бердыевым по количеству побед в РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Наставник «Рубина» одержал 189-ю победу в матчах чемпионата России по футболу и сравнял количество побед с 68-летнийм экс-тренером казанской команды, который провел на 72 матча больше.

Больше всего побед одержал экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин — 309. Однако в процентном соотношении лидирует бывший тренер «Спартака» Олег Романцев, его команда выиграла 61% проведенных матчей.