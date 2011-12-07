«Ак Барс» во Владивостоке разгромил «Адмирал»

Хозяева первыми забили – на 6-й минуте отличился Карел Кубат. К середине первого периода «Адмирал» уже чаще атаковал ворота гостей. В атаке «барсы» действовали довольно беззубо, и до перерыва счет не изменился.Второй период наши ребята начали в большинстве. И сразу же сравняли счет – Секач с пятачка подправил шайбу в ворота – 1:1. Далее игра шла на встречных курсах, но вовремя подкарауливший у ворот шайбу Рафаэль Батыршин вывел «Ак Барс» вперед – 1:2 ко второму перерыву.Третий период «Ак Барс» опять начал в большинстве, причем почти четыре минуты хозяева были в меньшинстве, но забить казанцам не удалось. Зато в равных составах Клинкхаммер сумел реализовать выход один на один после паса Постмы - 1:3. А за три минуты до финальной сирены бросок Лукоянова из-под защитника сделал счет 1:4. Но точку в этом матче поставил Иржи Секач – 1:5.