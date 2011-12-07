Казанское «Ак Барс-Динамо» первые домашние матчи проведёт в Ульяновске, об этом сообщает официальный сайт клуба. Новый сезон чемпионата страны по хоккею с мячом должен стартовать 7 ноября, но тёплая погода не позволить залить лёд в столице РТ.

7 ноября «Ак Барс-Динамо» встретится с кировской «Родиной», а 10 ноября сыграет со «Строителем» из Сыктывкара. Вопрос по месту проведения двух следующих домашних матчей команды пока также остаётся открытым.