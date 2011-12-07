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Элла Минуллина завоевала две медали на международном турнире по фехтованию

Элла Минуллина завоевала две медали на международном турнире по фехтованию
Шпажистка из Татарстана Элла Минуллина успешно выступила на Европейском кадетском турнире в Германии. В составе сборной России она завоевала «золото» в командном первенстве, а в личном зачете завоевала бронзовую медаль.
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