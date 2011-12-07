Нижегородское «Торпедо» не устояло против натиска «Ак Барса»

Уже через 18 секунд после стартового вбрасывания Азеведо открыл счет в матче – 1:0. А в середине первого периода Артем Лукоянов удвоил преимущество хозяев льда – 2:0.Во втором периоде казанцы темпа не сбавляли, в результате чего уже через 7 минут Азеведо и Лукоянов оформили по дублю – 4:0. «Торпедо» заменило вратаря – вместо Тихомирова место в рамке ворот занял Костин. А на 33-й минуте и Костина «размочили» – отличился Роб Клинкхаммер с передачи Свитова – 5:0.Отметим и личный рекорд Даниса Зарипова – 37-летний форвард вышел в этом матче на лед в 1164-й раз в чемпионатах России.Таким образом, Данис на один матч превысил достижение белорусского форварда Алексея Калюжного, который уже завершил карьеру.Третий период начался с того, что гости одну шайбу отыграли – 5:1. Обидно, но не критично.Остаток матча команды уже доигрывали – 5:1 и шестая победа подряд у «Ак Барса». А 30 ноября казанцы сыграют дома против ярославского «Локомотива».