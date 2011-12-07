Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Юлия Миюц завоевала «бронзу» на командном чемпионате мира по тхэквондо в ОАЭ

Юлия Миюц завоевала «бронзу» на командном чемпионате мира по тхэквондо в ОАЭ
В городе Фуджейра прошел чемпионат мира по тхэквондо.  В составе сборной России татарская спортсменка Юлия Миюц завоевала бронзовую медаль. В полуфинале наша команда уступила китаянкам, которые в итоге и стали победителями турнира. 
КВ
Лента новостей