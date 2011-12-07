Футболист юниорки «Рубина» получил двухматчевую дисквалификацию

Форвард юношеской команды «Рубина» Илья Иванов получил двухматчевую дисквалификацию за грубую игру по решению КДК РФС. Инцидент случился в матче ЮФЛ-2 между казанцами и «Краснодаром».

Нападающий, при счёте 5:0 в пользу южан, бросился в зубодробительный подкат под защитника Серафима Абзалилова. Игрок «Краснодара» получил повреждение и не смог продолжить матч, а Иванов получил прямую красную карточку. Ещё через 5 минут у «Рубина» был удалён ещё один футболист, а казанцы уступили 0:6.

После 10 туров ЮФЛ-2 «Рубин» идёт на десятом месте с 16 очками.