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Футболист юниорки «Рубина» получил двухматчевую дисквалификацию

Нападающий нанёс травму сопернику.

Форвард юношеской команды «Рубина» Илья Иванов получил двухматчевую дисквалификацию за грубую игру по решению КДК РФС. Инцидент случился в матче ЮФЛ-2 между казанцами и «Краснодаром».

Нападающий, при счёте 5:0 в пользу южан, бросился в зубодробительный подкат под защитника Серафима Абзалилова. Игрок «Краснодара» получил повреждение и не смог продолжить матч, а Иванов получил прямую красную карточку. Ещё через 5 минут у «Рубина» был удалён ещё один футболист, а казанцы уступили 0:6.

После 10 туров ЮФЛ-2 «Рубин» идёт на десятом месте с 16 очками.

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