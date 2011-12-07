«Ирбис» выиграл четвёртый матч подряд

«Ирбис» на выезде без проблем справился с «Мамонтами Югры» в очередном матче регулярного чемпионата МХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу казанских хоккеистов.

К началу второго периода «Ирбис» вёл 3:0, после чего хозяева ответили двумя шайбами. Однако на второй перерыв команды ушли при счёте 5:2. Добавим, что дублем у казанцев отличился нападающий Александр Квартальнов.

«Ирбис» смог выиграть в Ханты-Мансийске впервые с 2016 года. Казанцы продолжают лидировать в Восточной конференции, набрав 45 очков.