Синхронисты из Татарстана завоевали серебряные медали ЧР

В заключительный день чемпионата России по синхронному плаванию спортсмены из РТ завоевали серебряные медали ЧР. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Представители Татарстана Анна Гордеева и Артур Коршунов успешно выступили в произвольной программе смешанных дуэтов. Золотыми медалями довольствовались Михаил Васильев и Алина Мантуленко из Московской области.

По итогам турнира Татарстан стал третьим в медальном зачёте. Первый результат у спортсменов из Москвы, второе место у представителей Санкт-Петербурга.