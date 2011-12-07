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Синхронисты из Татарстана завоевали серебряные медали ЧР

В медальном зачёте по итогам соревнований команда РТ стала третьей.

В заключительный день чемпионата России по синхронному плаванию спортсмены из РТ завоевали серебряные медали ЧР. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Представители Татарстана Анна Гордеева и Артур Коршунов успешно выступили в произвольной программе смешанных дуэтов. Золотыми медалями довольствовались Михаил Васильев и Алина Мантуленко из Московской области.

По итогам турнира Татарстан стал третьим в медальном зачёте. Первый результат у спортсменов из Москвы, второе место у представителей Санкт-Петербурга.

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