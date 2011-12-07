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«Рубин» подписал форварда московского «Спартака» Владислава Пантелеева

«Рубин» подписал форварда московского «Спартака» Владислава Пантелеева
Контракт с 22-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Отличительной особенностью форварда является исполнение «стандартов» - угловые, штрафные удары. В прошлом сезоне Пантелеев, выступая за «Спартак-2», забил 10 голов.
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