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Автогонщик Тимур Тимерзянов стал первым на этапе зимнего трека чемпионата России и чемпионата РТ

Автогонщик Тимур Тимерзянов стал первым на этапе зимнего трека чемпионата России и чемпионата РТ
Тимерзянов выступал на этих соревнованиях в специально подготовленном гоночном Kia Rio. В чемпионате России Тимерзянов обошел Романа Агошкова и Романа Загуменного. В чемпионате РТ Тимерязянов обошел Айдара Нуриева и Расуля Минниханова.
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