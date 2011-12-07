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Эмиль Гарипов вылетел на обследование в Германию

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов находится сейчас на лечении в Германии. Об этом сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.
Пока игрок находится на обследовании, и окончательный диагноз позволит прояснить сроки восстановления голкипера. Напомним, что Гарипов не играет уже с 21 декабря.
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