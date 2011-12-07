В штабе «Рубина» – пополнение из Испании. Акбашев – в «Рубине»

Как сообщает пресс-служба казанского «Рубина», тренерский штаб казанцев пополнили два специалиста из Испании: тренер-реабилитолог Виктор Гомес Медель и физиотерапевт Даниель Саес Ирурре. Кроме того, клуб подписал контракт с полузащитником курского «Авангарда», 27-летним Романом Акбашевым. Соглашение рассчитано до 2022 года.