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В штабе «Рубина» – пополнение из Испании. Акбашев – в «Рубине»

В штабе «Рубина» – пополнение из Испании. Акбашев – в «Рубине»
Как сообщает пресс-служба казанского «Рубина», тренерский штаб казанцев пополнили два специалиста из Испании: тренер-реабилитолог Виктор Гомес Медель и физиотерапевт Даниель Саес Ирурре. Кроме того, клуб подписал контракт с полузащитником курского «Авангарда», 27-летним Романом Акбашевым. Соглашение рассчитано до 2022 года.
КВ
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